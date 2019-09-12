Сергей Светлов: На сегодняшний момент хоккей очень тоненький «Адмирал» проиграл «Трактору» во Владивостоке.

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Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:3) на «Фетисов Арене» во Владивостоке.

«Была зеркальная игра, – приводит слова Светлова официальный сайт лиги. – На сегодняшний момент хоккей очень тоненький. Одна-две ошибки определяют, проигрывается матч или выигрывается.

Команды хорошо играли, бились. Самоотдача у обеих команд была запредельная. Но цена ошибки очень высока».

Напомним, во вторник «Адмирал» победил «Трактор» (2:1), а на следующий день гости были сильнее.

«Адмирал» набрал четыре очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Теперь 13 сентября команда сыграет дома с «Барысом».