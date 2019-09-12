Морган Райли – о контракте Марнера: Митч нужен нам, но что мы можем сделать? Защитник «Торонто» Морган Райли прокомментировал ситуацию вокруг нового контракта Митчелла Марнера с «Мэйпл Лифс».

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- Игроки не могут ничего сделать по этому поводу. Мы общались с Митчем, хотим, чтобы он был с нами. Он отличный парень, и его роль в команде сложно переоценить. Он нужен нам, но что мы можем сделать? Нам надо готовиться, настраиваться на игры. Лагерь открывается завтра. Нам есть чем заняться. Пусть другие занимаются ситуацией вокруг Митча, - приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в прошлом регулярном чемпионате Марнер установил личные рекорды по заброшенным шайбам (26), голевым передачам (68) и набранным очкам (94). 1 июля форвард стал ограниченно свободным агентом.