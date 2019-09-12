«Салават» дома уступил «Автомобилисту» Уфимцы попали под каток.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Уфе проиграл «Автомобилисту» – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Счет на 13-й минуте открыл Найджел Доус, реализовавший большинство. На 58-й минуте Дэн Секстон установил окончательный результат.

«Автомобилист» выиграл все пять матчей на старте сезоне и сейчас возглавляет турнирную таблицу Востока КХЛ.

«Салават» с двумя победами и двумя поражениями – шестой.