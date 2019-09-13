Павел Буре: В НХЛ делай, что хочешь, ты сам отвечаешь за себя

Недавно в допинг-тесте форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова были найдены следы этого наркотика.
В НХЛ есть специальные программы для зависимых от алкоголя или наркотиков. Отправляют лечиться и вроде как даже зарплату сохраняют, насколько я помню. Там на это смотрят как на болезнь. Все могут заболеть.
Ребята приходили, заявляли о своей зависимости и ехали лечиться. Там просто по-другому к этому относятся. Кокаин не входит в НХЛ в список запрещенных веществ. То есть ты ничего не нарушаешь, ты просто заболел. Когда я играл, а закончил я 16 лет назад, у нас не было даже разговоров о допинге. Вопрос вообще не всплывал, никто никого не тестировал. Это частная лига, закрытая, в которой играют профессионалы. Делай, что хочешь, ты сам отвечаешь за себя, – приводит слова Буре «Московский комсомолец».
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