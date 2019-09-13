Мартиньш Карсумс: Непонятно, почему во второй лиге мира три разных варианта площадок - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 сентября 2019 12:24ХоккейЛипкин Антон

Мартиньш Карсумс: Непонятно, почему во второй лиге мира три разных варианта площадок

Форвард «Спартака» считает, что должен быть один стандарт.

Форвард «Спартака» Мартиньш Карсумс высказался о разных форматах площадок в КХЛ.

– Мне просто непонятно, почему во второй по значимости в мире хоккейной лиге есть три разных варианта площадок, – приводит News.ru слова 33-летнего латвийца. – По-моему, это не совсем нормально. Хорошо бы, чтобы остался какой-то один стандарт.

– Какой именно?
– Пока финский, наверное. Площадка чуть поменьше, физического контакта в игре чуть побольше. И бросков по воротам больше.

Напомним, в межсезонье многие клубы перешли на финский формат коробки. При этом в КХЛ есть команды, выступающие на «канадском льду».

Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Новак Джокович: Надеюсь успеть восстановиться к турниру в Токио Перес хочет провести на «Сантьяго Бернабеу» матч между Надалем и Федерером Рафаэль Надаль: Медведев сделал этот финал незабываемым
Орел. Фантазиста. В «Спартаке» растет защитник, который может затмить Фетисова В «Спартаке» появился 17-летний защитник Александр Никишин, которого хвалит сам главный тренер красно-белых Олег Знарок. 10.09.2019 06:30 Хоккей Домрачев Владислав
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
«Спартак» против Малосолова. Что не так с новым футбольным конфликтом Сегодня стало известно, что ФК «Спартак» (в лице гендиректора Томаса Цорна) подал иск против фаната ЦСКА, медийщика и блогера Андрея Малосолова. За «расизм». 12.09.2019 21:15 Футбол Андронов Алексей
Еще по теме:
Ребров – Самедову: Саня, ты пример для молодого поколения (фото) Игорь Лещук: Денисов пихал так, что молодым поначалу было страшно Сергей Кирьяков: Если у ЦСКА будет немного недонастроя на «Тамбов», могут серьезно поплатиться
Такого еще не было: Загитова, Медведева и Туктамышева – на одном катке В «Лужниках» стартовали контрольные прокаты лучших российских фигуристов перед началом сезона-2018/19. 07.09.2019 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий
Евгений Ловчев: Гончаренко умеет привести головы игроков ЦСКА в порядок Обозреватель «Советского спорта» сделал прогноз на ключевые матчи 9-го тура РПЛ. 13.09.2019 11:08 Футбол
Новости
12:24 Хоккей Мартиньш Карсумс: Непонятно, почему во второй лиге мира три разных варианта площадок
12:21 Футбол Ребров – Самедову: Саня, ты пример для молодого поколения (фото)
12:14 Фигурное катание Камила Валиева: Хотела бы поувереннее кататься
12:13 ММА Вячеслав Дацик: Мне не надо десятерых людей, Емельяненко я и так порву
12:06 Футбол Игорь Лещук: Денисов пихал так, что молодым поначалу было страшно
12:05 Футбол Сергей Кирьяков: Если у ЦСКА будет немного недонастроя на «Тамбов», могут серьезно поплатиться
11:07 Формула-1 Ален Прост – об уходе Хюлькенберга: Нам не нужны пилоты-пессимисты
10:56 Фигурное катание Евгения Медведева: Я довольна, но самое главное будет завтра
10:46 Футбол Артем Дзюба: Матч с «Арсеналом» не принципиальный для меня, но я очень благодарен этому клубу
10:40 Футбол Джордан Ларссон: Только в «Спартаке» мне предложили 23-й номер
09:59 Футбол Максим Деменко: Хотелось бы верить, что пауза положительно скажется на «Краснодаре»
09:40 Футбол Джордан Ларссон: Я слышал, что пробки в Москве могут стать проблемой, но не представлял масштабов
09:18 Футбол Три тысячи болельщиков поддержат сборную России в Кипре
09:10 Хоккей Александр Овечкин: Не хотел бы играть ни в какой другой команде, кроме «Вашингтона»
08:16 Футбол «Зенит» примет «Арсенал» в девятом туре премьер-лиги
08:02 Хоккей Брайан Маклеллан: Кузнецову надо обратиться к команде и рассказать, что произошло
07:46 Хоккей Проворов договорился с «Филадельфией» о шестилетнем контракте
01:38 Хоккей Павел Буре: В НХЛ делай, что хочешь, ты сам отвечаешь за себя
01:31 Футбол Цорн не позовет Карреру на матч с «Уралом»
01:18 Борис Игнатьев: Заболотный вполне органично вписался в состав «Сочи»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика