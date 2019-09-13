Мартиньш Карсумс: Непонятно, почему во второй лиге мира три разных варианта площадок

Форвард «Спартака» Мартиньш Карсумс высказался о разных форматах площадок в КХЛ.
– Мне просто непонятно, почему во второй по значимости в мире хоккейной лиге есть три разных варианта площадок, – приводит News.ru слова 33-летнего латвийца. – По-моему, это не совсем нормально. Хорошо бы, чтобы остался какой-то один стандарт.
– Какой именно?
– Пока финский, наверное. Площадка чуть поменьше, физического контакта в игре чуть побольше. И бросков по воротам больше.
Напомним, в межсезонье многие клубы перешли на финский формат коробки. При этом в КХЛ есть команды, выступающие на «канадском льду».
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