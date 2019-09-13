Теему Пулккинен: КХЛ – настоящая мужская лига, мне очень нравится здесь играть Финн был признан лучшим форвардом первой недели регулярного чемпионата.

Форвард минского «Динамо» Теему Пулккинен, признанный лучшим игроком первой недели КХЛ, высказался о лиге.

«Мне очень нравится играть здесь, это настоящая мужская лига, – приводит слова 27-летнего финна официальный сайт лиги. – Много перелетов, но это только добавляет интереса. Самое главное – каждая игра важна. И если ты не готов на 100 процентов – не сможешь добиться успеха».

Напомним, минское «Динамо» проиграло четыре матча из пяти на старте сезона, однако Пулккинен набрал в них 5 (4+1) очков при показателе полезности «–1» . В прошлом регулярном чемпионате на его счету было 29 (15+14) очков в 50 матчах.