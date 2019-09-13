Сергей Светлов – об игре с «Барысом»: Не скажу, что это победа тренеров Встреча завершилась со счетом 3:0.

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов высказался после матча с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ.

«На выезде с «Барысом» уже играли в первом матче сезона, и сыграли хорошо, победили. Так что мы знали сильные и слабые стороны соперника. Многое не меняли. Сыграли так, как хотели. Нам удалось забить хорошие голы, а Олкиноура впервые в КХЛ сыграл на ноль.

Я не скажу, что это победа тренеров, – работала и победила вся команда. Отдохнем, а потом будем смотреть видео и готовиться к выезду. Всех соперников мы знаем», – цитирует специалиста Sport24.ru.