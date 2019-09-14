Денис Баранцев: В матче с «Йокеритом» старались и бились до конца Защитник «Торпедо» Денис Баранцев прокомментировал волевую победу команды в матче с финским «Йокеритом» (6:5 ОТ).

- Несмотря на неудачное начало, старались и бились до конца. Не опустили рук, и хоккейный бог вознаградил нас за это. Сумели перевернуть игру и добраться до овертайма. Победили же в овертайме за счет характера, - цитирует Баранцева «РИА Новости».

Напомним, что «Торпедо» вырвал победу в овертайме проигрывая финской команде по ходу встречи в три шайбы.

В следующем матче регулярного чемпионата «Торпедо» на своем льду примет «Авангард».