«Трактор» впервые за два года победил «Куньлунь Ред Стар» - Советский спорт
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14 сентября 2019 13:25ХоккейЛипкин Антон

«Трактор» впервые за два года победил «Куньлунь Ред Стар»

Голы у «Трактора» забили Виртанен и Кэйлоф.

«Трактор» выиграл у «Куньлунь Ред Стар» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ в Спортивном центре Универсиады в Шэньчжэне.

В конце первого периода канадец Эндрю Кэйлоф открыл счет, а в конце второго – финн Йессе Виртанен удвоил преимущество «Трактора». Отметим, что две результативные передачи на счету чеха Томаша Гики.

За 18 секунд до конца основного времени игры канадец Спенсер Фу отыграл одну шайбу.

Отметим, что «Трактор» обыграл «Куньлунь» впервые с 18 октября 2017 года.

«Трактор» набрал девять очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Куньлуня» осталось четыре очка и десятая позиция.

В воскресенье команды проведут еще один матч.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Трактор» (Челябинск) – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Фу, 60 – Кэйлоф, 19. Виртанен, 38.

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