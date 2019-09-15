Тодд Рирден: Сейчас решается, как сложится карьера Кузнецова Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден полагает, что дисквалификация российского нападающего Евгения Кузнецова и его реакция на нее могут стать поворотным пунктом для форварда «Кэпиталз».

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- Сейчас решается, как сложится его карьера. Мне кажется, что он может даже вздохнуть с облегчением, потому что у него появился шанс двигаться дальше. Он понимает, что лига приняла решение, которое она хотела принять и приняла. Теперь можно идти вперед.

Я считаю очень важным поддерживать с ним связь, дать ему понять, что он всегда может обратиться ко мне. Но я также хочу, чтобы он понял, что несет ответственность за случившееся, и его реакция важна для меня, - цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, что проба, взятая у Кузнецова 26 мая во время чемпионата мира в Словакии, где он выступал в составе сборной России, дала положительный результат на кокаин, а Международная федерация хоккея (ИИХФ) запретила российскому нападающему в течение четырех лет участвовать в международных соревнованиях.

Позже НХЛ дисквалифицировала центрфорварда «Вашингтона» на три матча регулярного чемпионата за неподобающее поведение. Таким образом, 27-летний нападающий пропустит матч-открытия сезона против «Сент-Луиса», встречу с «Айлендерс» и первый домашний матч против «Каролины».