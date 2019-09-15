Мика Зибанежад: Панарин непредсказуем, никто не знает, что он собирается делать - Советский спорт
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15 сентября 2019 17:29Хоккей

Мика Зибанежад: Панарин непредсказуем, никто не знает, что он собирается делать

Центрфорвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад поделился мнением об игре российского нападающего команды Артемия Панарина.

- Он непредсказуем. Никто не знает, что он собирается делать. Он может бросить, может отдать пас, может обыграть. Угадать невозможно. Играя в одном звене с ним, нужно быть всегда готовым к любым вариантам. Он никогда не покажет, что будет делать. Надо всегда ждать от него передачи, быть готовым к броску или к отскоку, - приводит слова Зибанежада официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Панарин минувшим летом подписал контракт с «Рейнджерс». Соглашение рассчитано до 2026 года, а средняя зарплата игрока составит 11,6 миллиона долларов.

Добавим, что прошлый сезон стал для Панарина самым результативным: в 79 матчах регулярного чемпионата нападающий набрал 87 (28+59) очков. Всего в 322 матчах в лиге на счету 320 российского форварда (116+204) очков при показателе полезности «+63» и 102 минутах штрафа.

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