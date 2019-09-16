Коварж, Виртанен и Бикмуллин признаны лучшими игроками недели в КХЛ Лучшим новичком стал Гордеев.

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КХЛ определила лучших игроков второй недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем стал Якуб Коварж из «Автомобилиста». 31-летний чех помог команде одержать две победы, одну из них – «на ноль». Коварж отразил 96,97 процента бросков при коэффициенте надежности 0,96 гола за игру.

Лучшим защитником назван Йессе Виртанен из «Трактора». 28-летний финн набрал в четырех матчах 3 (1+2) очка при общем показателе полезности «+5», что стало лучшим результатом недели. Виртанен принес команде победу в матче с «Куньлунь Ред Стар», который состоялся 14 сентября.

Лучшим форвардом выбран Рафаэль Бикмуллин из «Нефтехимика». 22-летний нападающий набрал 5 (4+1) очков в трех матчах. Бикмуллин первым из игроков КХЛ оформил хет-трик в нынешнем сезоне, забросив три шайбы в ворота «Автомобилиста».

Лучшим новичком признан защитник «Сочи» Михаил Гордеев. 19-летний игрок обороны отметился одним голом в трех матчах, который стал для него первым в КХЛ. Гордеев завершил неделю с показателем полезности «+2», совершил два силовых приема, заблокировал три броска и в среднем проводил на льду 14 минут 53 секунды.