Макс Пачиоретти: Этот хет-трик не считается - Советский спорт
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16 сентября 2019 17:24ХоккейЛипкин Антон

Макс Пачиоретти: Этот хет-трик не считается

Американец забил три гола в выставочном матче с «Аризоной».

Форвард «Вегаса» Макс Пачиоретти высказался о своем хет-трике в выставочном матче с «Аризоной» (6:2).

«Нет, этот хет-трик не считается, – сказал 30-летний американец. – Матч прошел хорошо, команда сыграла интенсивно. Мы начали с чувством, что очень хотим отыграться за то, что случилось в прошлом году.

Кепки-то летели? Да, а это считается. Надеюсь, завтра в магазине на них сделают скидку».

Отметим, что один из голов в ворота «Вегаса» забил защитник Илья Любушкин.

В своих следующих матчах в ночь на среду по московскому времени «Вегас» сыграет в гостях с «Колорадо», а «Аризона» примет «Лос-Анджелес».

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