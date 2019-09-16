Макс Пачиоретти: Этот хет-трик не считается

Форвард «Вегаса» Макс Пачиоретти высказался о своем хет-трике в выставочном матче с «Аризоной» (6:2).
«Нет, этот хет-трик не считается, – сказал 30-летний американец. – Матч прошел хорошо, команда сыграла интенсивно. Мы начали с чувством, что очень хотим отыграться за то, что случилось в прошлом году.
Кепки-то летели? Да, а это считается. Надеюсь, завтра в магазине на них сделают скидку».
Отметим, что один из голов в ворота «Вегаса» забил защитник Илья Любушкин.
В своих следующих матчах в ночь на среду по московскому времени «Вегас» сыграет в гостях с «Колорадо», а «Аризона» примет «Лос-Анджелес».
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