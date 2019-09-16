Суд арестовал Мусатова Кузьминский суд Москвы арестовал бывшего хоккеиста Игоря Мусатова на один месяц, сообщает Mash.

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Спортсмен подозревается в мошенничестве на сумму 45 миллионов рублей. Эти деньги Мусатов получил от бизнесмена, чтобы вложить их в криптовалюту.

Форвард – воспитанник московского «Спартака». Также он выступал за «Ак Барс», «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Локомотив», «Авангард», «Витязь» и «Слован».

8 июня 2013 года он женился на двукратной олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Евгении Канаевой.