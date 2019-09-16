Суд арестовал Мусатова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 сентября 2019 19:33ХоккейКоноплев Александр

Суд арестовал Мусатова

Кузьминский суд Москвы арестовал бывшего хоккеиста Игоря Мусатова на один месяц, сообщает Mash.

Спортсмен подозревается в мошенничестве на сумму 45 миллионов рублей. Эти деньги Мусатов получил от бизнесмена, чтобы вложить их в криптовалюту.

Форвард – воспитанник московского «Спартака». Также он выступал за «Ак Барс», «Нефтехимик», «Салават Юлаев», «Локомотив», «Авангард», «Витязь» и «Слован».

8 июня 2013 года он женился на двукратной олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Евгении Канаевой.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Логинов подписал контракт с Союзом биатлонистов России Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае
Вадим Шипачев: Счастлив набрать 600-е очко в КХЛ на родном череповецком льду Капитан московского «Динамо – о третьем поражении своей команды, 600-м очке в КХЛ и будущем череповецкого хоккея. 15.09.2019 13:30 Хоккей Кузютина Елена
300-я победа Семина, удачная замена ЦСКА. Хит-парад выходных в РПЛ «Советский спорт» составил хит-парад самых интересных моментов в чемпионате России. 15.09.2019 22:30 Футбол Безъязычный Алексей
Любушкин впервые забил за океаном. В НХЛ стартовали предсезонные матчи «Вегас» и «Аризона» устроили для болельщиков настоящее шоу. 16.09.2019 12:30 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
Президент «Рейнджерс»: Панарину не нужны выходные, с ним не будет проблем Макс Пачиоретти: Этот хет-трик не считается «Вегас» разгромил «Аризону», Любушкин забросил шайбу
«Бистро» по-армейски. ЦСКА вырвал победу у «Тамбова» (видео) Красно-синие победили оставшийся в меньшинстве «Тамбов» благодаря суперголу Кристияна Бистровича в концовке. 15.09.2019 18:45 Футбол Мощенко Захар
Андрей Червиченко: Возвращение Карреры в «Спартак» – бред собачий Бывший президент красно-белых прокомментировал очередную неудачу команды Олега Кононова в чемпионате России. 16.09.2019 08:00 Футбол Августин Александр
Видео всех голов 9-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 9-го тура РПЛ. 15.09.2019 21:00 Футбол
Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай
Остановка Гвардиолы и шедевр Неймара. Что творится в футбольной Европе в выходные «Ман Сити» прервал 18-матчевую беспроигрышную серию в премьер-лиге, уступив на выезде выходцу из чемпионшипа «Норвичу» (2:3), а бразильский форвард «ПСЖ» Неймар забил супергол «Страсбуру» (1:0). 15.09.2019 16:00 Футбол Артамонов Антон
Проворов выжал из «Филадельфии» максимум Иван Проворов все-таки не сорвал подготовку к сезону: перед самым открытием тренировочных лагерей успел договориться с «Филадельфией» о новом контракте. 13.09.2019 16:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
19:56 Футбол Александр Григорян: Безусловно, мы применим санкции к Бенито
19:41 Футбол Дмитрий Сенников: За чемпионство будут бороться «Зенит», «Локомотив», «Краснодар»
19:33 Хоккей Суд арестовал Мусатова
19:21 ММА На этой неделе в UFC дебютирует россиянин Аскаров. Он фаворит в бою против Морено
19:20 Греко-римская борьба Евлоев стал чемпионом мира после отказа соперника
19:16 Футбол «Ростов» – «Ахмат». Стартовые составы
19:12 ММА Нурмагомедов открылся явным фаворитом в возможном поединке против Фергюсона
19:04 Футбол ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
18:53 Футбол «Динамо» – «Уфа». Стартовые составы
18:50 Теннис Джокович обогнал Коннорса по количеству недель во главе рейтинга ATP
18:12 Фигурное катание Камила Валиева: Когда Лью прыгает тройные аксели и четверной лутц, катать с одним четверным слабо
17:57 Хоккей Президент «Рейнджерс»: Панарину не нужны выходные, с ним не будет проблем
17:52 Футбол Главный тренер «Лиона» Силвиньо: Дзюба – великий игрок
17:47 Футбол «Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Де Хеа
17:41 Формула-1 Йос Ферстаппен: В следующем году Макс точно будет в «Ред Булл», на 2021 год вопрос открыт
17:29 Футбол Евгений Ловчев: В ЦСКА два рулевых – Гинер и Гончаренко
17:24 Хоккей Макс Пачиоретти: Этот хет-трик не считается
17:11 Формула-1 Маттиа Бинотто: Предстоящие гонки могут быть похожи на первую часть сезона
16:51 Футбол Пьер-Эмерик Обамеянг: «Арсенал» буквально дарит голы сопернику
16:29 Баскетбол Сергей Елевич: Сборная России на чемпионате мира выжала из себя все, что могла
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика