Арбитр Шелянин проводит 1000-й матч в чемпионатах России Матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом» стал 1000-м для арбитра Сергея Шелянина в чемпионатах России, сообщает «РИА Новости».

Новости СМИ2 Он стал первым, кто достиг этой отметки. Ранее он первым провел 500-й матч в чемпионатах России. 43-летний Шелянин – линейный арбитр. Он работал в семи финальных сериях Кубка Гагарина.