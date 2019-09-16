«Ак Барс» дома обыграл «Северсталь» - Советский спорт
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16 сентября 2019 21:23ХоккейКоноплев Александр

«Ак Барс» дома обыграл «Северсталь»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани нанес поражение «Северстали» – 4:3 (1:1, 2:0, 1:2).

В составе победителей отличились Игорь Ожиганов (17:47), Артем Галимов (22:16), Патрис Кормье (30:50) и Станислав Галиев (48:46).

У проигравших отметились Адам Лишка (4:21), Даниил Вовченко (46:04) и Вадим Кудако (56:36).

Казанцы одержали четвертую победу в пяти матчах. 19 сентября они сыграют дома с «Нефтехимиком».

Череповчане потерпели пятое поражение в семи встречах. 18 сентября им предстоит встреча с «Витязем» в Подольске.

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