«Ак Барс» дома обыграл «Северсталь»

В составе победителей отличились Игорь Ожиганов (17:47), Артем Галимов (22:16), Патрис Кормье (30:50) и Станислав Галиев (48:46).
У проигравших отметились Адам Лишка (4:21), Даниил Вовченко (46:04) и Вадим Кудако (56:36).
Казанцы одержали четвертую победу в пяти матчах. 19 сентября они сыграют дома с «Нефтехимиком».
Череповчане потерпели пятое поражение в семи встречах. 18 сентября им предстоит встреча с «Витязем» в Подольске.
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