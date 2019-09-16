«Амур» потерпел седьмое поражение в семи матчах В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» дома обыграло «Амур» – 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0).

Загрузка... Победную шайбу на четвертой минуте овертайма забросил Увис Балинскис. Рижане одержали третью победу в шести матчах. У «Амура» – седьмое поражение в семи матчах.