«Амур» потерпел седьмое поражение в семи матчах

Победную шайбу на четвертой минуте овертайма забросил Увис Балинскис.
Рижане одержали третью победу в шести матчах.
У «Амура» – седьмое поражение в семи матчах.
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