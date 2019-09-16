Локаут отменяется. Профсоюз игроков не будет выходить из соглашения с НХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 сентября 2019 22:40ХоккейКоноплев Александр

Локаут отменяется. Профсоюз игроков не будет выходить из соглашения с НХЛ

Исполнительный директор Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги Дон Фер сообщил, что организация не будет досрочно выходить из соглашения из НХЛ.

Нынешний договор действует до 15 сентября 2022 года.

– Мы согласны с лигой, что совместная работа по решению этих проблем – наиболее предпочтительный вариант развития событий, чем досрочное прекращение соглашения. У нас были дискуссии с лигой о продлении соглашения, и мы ожидаем, что эти разговоры продолжатся, – приводит слова Фера официальный сайт профсоюза игроков НХЛ.

Напомним, что предыдущие досрочные выходы из соглашения заканчивались локаутом в сезонах-2004/05 и 2012/13.

Сегодня – Медведева, завтра – Туктамышева. 8 вопросов нового сезона Стартуют первые «взрослые» международные турниры этой осени. В четверг в Канаде будет кататься Евгения Медведева, а в пятницу в Италии – Елизавета Туктамышева. 12.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая Евгения Медведева: Уже привыкла разговаривать на английском языке
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Фигурист ростом 216 см: такого вы еще не видели. Как прошли контрольные прокаты В субботу и воскресенье в «Лужниках» прошли контрольные прокаты сборной России. 08.09.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Еще по теме:
Камила Валиева: Когда Лью прыгает тройные аксели и четверной лутц, катать с одним четверным слабо Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая
Бистрович, Эль-Кабир или Парфенов: кто стал главным героем 9-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 9-го тура РПЛ. 16.09.2019 14:30 Футбол Безъязычный Алексей
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
Валиева в Челябинске – впереди Медведевой в Канаде. Несмотря на падение 13-летняя Камила Валиева выиграла домашний этап юниорского Гран-при и вышла в финал – с феноменальными оценками и с двумя четверными в произвольной программе! 14.09.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Хабиб Нурмагомедов: План на бой – валить и бить Нурмагомедов расстроен журналистами. 07.09.2019 15:15 ММА Лео Елена
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай
Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий
Новости
22:56 Футбол Спаллетти может возглавить «Монако»
22:40 Хоккей Локаут отменяется. Профсоюз игроков не будет выходить из соглашения с НХЛ
22:25 Футбол «Ростов» одержал волевую победу над «Ахматом»
22:10 Хоккей «Амур» потерпел седьмое поражение в семи матчах
22:00 Футбол «Ростов» – «Ахмат». Хозяева забили после удаления Швеца (видео)
21:57 Футбол «Динамо» и «Уфа» мячей не забили
21:49 Хоккей Хет-трик Капризова помог ЦСКА обыграть «Локомотив»
21:46 Футбол «Ростов» – «Ахмат». Байрамян сравнял счет (видео)
21:38 Футбол Неймар, Кавани и Мбаппе не сыграют с «Реалом»
21:32 Футбол Петр Нойштедтер: Советы Бердыева мне помогли получить тренерскую лицензию
21:23 Хоккей «Ак Барс» дома обыграл «Северсталь»
21:06 Футбол Оздоев похвалил атаку «Лиона»
20:53 Футбол «Ростов» – «Ахмат». Гости открыли счет (видео)
20:44 Футбол «Аль-Садд» Хави вышел в полуфинал азиатской Лиги чемпионов
20:40 Футбол Ростов-на-Дону примет матч российской молодежки
20:30 Футбол Сергей Семак: Нельзя пользоваться тем, что у «Лиона» тренер без опыта
20:24 Хоккей Арбитр Шелянин проводит 1000-й матч в чемпионатах России
20:17 Футбол Рюдигер не сыграет против «Валенсии»
20:07 Волейбол Россия обыграла Финляндию на чемпионате Европы
20:03 Футбол «Армавир» желает переименовать стадион в честь Никиты Симоняна
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика