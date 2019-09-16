Локаут отменяется. Профсоюз игроков не будет выходить из соглашения с НХЛ

Нынешний договор действует до 15 сентября 2022 года.
– Мы согласны с лигой, что совместная работа по решению этих проблем – наиболее предпочтительный вариант развития событий, чем досрочное прекращение соглашения. У нас были дискуссии с лигой о продлении соглашения, и мы ожидаем, что эти разговоры продолжатся, – приводит слова Фера официальный сайт профсоюза игроков НХЛ.
Напомним, что предыдущие досрочные выходы из соглашения заканчивались локаутом в сезонах-2004/05 и 2012/13.
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