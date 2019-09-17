Босер подписал новый контракт с «Ванкувером» Соглашение рассчитано на три года со средней зарплатой в 5,875 миллиона долларов.

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Форвард Брок Босер подписал контракт с «Ванкувером», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение 22-летнего американца рассчитано на три года, его средняя зарплата составит 5,875 миллиона долларов.

«Ванкувер» выбрал Босера в первом раунде драфта 2015 года под общим 23-м номером. За три сезона в составе «Кэнакс» он провел 140 матчей в регулярном чемпионате и набрал 116 (59+57) очков при показателе полезности «–7» и 38 минутах штрафа. 1 июля он стал ограниченно свободным агентом.

Отметим, что в НХЛ уже начались тренировочные лагеря. В ночь на среду «Ванкувер» проведет свой второй выставочный матч – дома с «Эдмонтоном».

Регулярный чемпионат стартует 2 октября.