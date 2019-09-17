Антон Ландер: Мы играли слишком сложно, тогда как ЦСКА действовал схематично «Локомотив» проиграл ЦСКА в Москве.

Форвард «Локомотива» Антон Ландер высказался о поражении от ЦСКА (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «ЦСКА Арене» в Москве.

«ЦСКА – очень хорошая команда, в ней играют все четыре звена. – приводит слова 28-летнего шведа официальный сайт лиги. – У нас был небольшой шанс в третьем периоде, но матч получился очень тяжелым.

В каких-то моментах мы играли слишком сложно, тогда как ЦСКА действовал схематично, шел в прессинг. В третьем периоде мы старались действовать также».

На счету Ландера в этом матче результативная передача. У «Локомотива» осталось четыре очка и последнее место в турнирной таблице Западной конференции.