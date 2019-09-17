Джим Беннинг: Босер – ключевой нападающий «Ванкувера» и важная часть нашего будущего Американец подписал трехлетний контракт с «Ванкувером».

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Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг прокомментировал подписание контракта с форвардом Броком Босером.

«Мы очень рады, что переподписали Брока, – приводит слова Беннинга официальный сайт клуба. – Он талантливый игрок, наш ключевой нападающий и важная часть будущего команды. С нетерпением ждем Брока в команде для подготовки к сезону».

Напомним, соглашение 22-летнего американца рассчитано на три года, его средняя зарплата составит 5,875 миллиона долларов.

«Ванкувер» выбрал Босера в первом раунде драфта 2015 года под общим 23-м номером. За три сезона в составе «Кэнакс» он провел 140 матчей в регулярном чемпионате и набрал 116 (59+57) очков при показателе полезности «–7» и 38 минутах штрафа. 1 июля он стал ограниченно свободным агентом.