Александр Гулявцев: В овертайме нанесли бросков семь, а «Динамо» понадобился один «Амур» потерпел седьмое поражение подряд.

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Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал поражение от рижского «Динамо» (3:4 OT) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Конечно, я расстроен немного, хотя очко заработали, но в нашей ситуации, когда вели в счете за четыре минуты…, – сказал Гулявцев на пресс-конференции. – Потеряли концентрацию и пропустили.

Но и овертайме у нас были моменты, когда играли «четыре на три», нанесли бросков семь, а «Динамо» понадобился один бросок, чтобы выиграть матч.

Но у меня нет претензий к ребятам. Действительно была хорошая игра с нашей стороны, вытащили матч в третьем периоде, хотя у нас психологическое состояние не самое лучшее из-за череды поражений в одну шайбу».

Перед третьим периодом «Амур» проигрывал со счетом 1:2, но смог повести в счете, хотя и не удержал победу, а в овертайме потерпел седьмое поражение подряд. С двумя очками команда занимает последнее место во всей лиге.