Боб Хартли: У нас игроков не так много, ни к кому не можем предъявить претензии «Авангард» проиграл в овертайме «Автомобилисту».

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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал матч с «Автомобилистом» (2:3 OT) в регулярном чемпионате КХЛ в КРК «Уралец» в Екатеринбурге.

«Это была такая игра, которая могла пойти в любом направлении, любой мог победить, все сражались, – приводит слова канадца официальный сайт «ястребов». – И (Александр) Судницин на нашей стороне выглядел очень хорошо, и (Якуб) Коварж на стороне «Автомобилиста». Все решило удаление в овертайме.

У нас сейчас такая ситуация, когда не очень много игроков, но ни к кому претензии мы предъявить не можем. Все сражаются, все бьются, каждый вкладывает всего себя в игру».

Отметим, что голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж отразил в этом матче 42 броска, на счету голкипера «Авангарда» Александра Судницина 29 сэйвов.

В составе «ястребов» голы забили форвард Семен Кошелев и защитник Вячеслав Войнов.

Следующий матч «Авангард» проведет 19 сентября в гостях с «Салаватом Юлаевом».

Добавим, что «Автомобилист» одержал семь побед в семи матчах.