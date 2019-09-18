Сергей Светлов: В матче с «Динамо» подвели удаления – силенок не хватило «Адмирал» проиграл «Динамо» в Москве.

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:4).

«Хорошо начали, в первом периоде было много моментов, жаль, что один гол только забили, – приводит «Р-Спорт» слова Светлова. – Второй тоже неплохо провели, но «Динамо» перехватило инициативу. Обидно, что «в раздевалку» гол пропустили во втором периоде. А в третьем нас очень подвели удаления, выстояли «три на пять», но потом силенок не хватило, и мы пропустили в меньшинстве. Это помогло «Динамо».

Напомним, по ходу игры «Адмирал» вел со счетом 2:0 после голов форвардов Константина Глазачева и Дениса Вихарева. У команды осталось шесть очков и девятое место в Восточной конференции.

В следующем матче 19 сентября «Адмирал» сыграет также в Москве с ЦСКА.