Сергей Светлов: В матче с «Динамо» подвели удаления – силенок не хватило

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:4).
«Хорошо начали, в первом периоде было много моментов, жаль, что один гол только забили, – приводит «Р-Спорт» слова Светлова. – Второй тоже неплохо провели, но «Динамо» перехватило инициативу. Обидно, что «в раздевалку» гол пропустили во втором периоде. А в третьем нас очень подвели удаления, выстояли «три на пять», но потом силенок не хватило, и мы пропустили в меньшинстве. Это помогло «Динамо».
Напомним, по ходу игры «Адмирал» вел со счетом 2:0 после голов форвардов Константина Глазачева и Дениса Вихарева. У команды осталось шесть очков и девятое место в Восточной конференции.
В следующем матче 19 сентября «Адмирал» сыграет также в Москве с ЦСКА.
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