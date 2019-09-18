Андрей Стась – о назначении капитаном: Хартли пару фраз сказал и все «Авангард» проиграл «Автомобилисту» в регулярном чемпионате КХЛ.

Форвард «Авангарда» Андрей Стась после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:3 OT) в КРК «Уралец» высказался о том, что исполнял в этой игре обязанности капитана.

– Боб (Хартли) назначил, – приводит слова 30-летнего белоруса официальный сайт клуба.

– Был какой-то особый разговор в связи с этим с Бобом перед игрой?

– Да нет, пару фраз он мне сказал, да и все.

– По самому матчу расскажите, насколько было непросто, потому что «Автомобилист» предлагал очень скоростной хоккей, очень агрессивный?

– Да все решила игра в неравных составах, вот и все. Пять на пять, в принципе, игра была ровная.

В составе «ястребов» голы забили форвард Семен Кошелев и защитник Вячеслав Войнов. «Авангард» набрал девять очков и занимает четвертое место в Восточной конференции.

Следующий матч команда проведет 19 сентября в гостях с «Салаватом Юлаевом».