Артем Блажиевский: Нужно самому себе доказать, что можем выиграть Кубок Гагарина еще раз ЦСКА набрал 11 очков в семи матчах на старте нового сезона.

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Защитник ЦСКА Артем Блажиевский оценил выступление команды на старте регулярного чемпионата.

– Думаю, что у нас выдался старт неплохой, – приводит News.ru слова 25-летнего игрока обороны. – Остался костяк команды, что очень важно. К нам присоединился лишь Иржи Секач, а также в родной коллектив вернулся Богдан Киселевич.

– Для армейцев это ведь плюс, что обойма осталась той же?

– Конечно. Считайте, что остался чемпионский состав, который завоевал Кубок Гагарина. Теперь надо доказывать, по большей части самому себе, что мы можем сделать это еще раз.

В семи матчах на старте регулярного чемпионата ЦСКА набрал 11 очков и занимает первое место в Западной конференции.

В следующем матче 19 сентября действующие обладатели Кубка Гагарина сыграют дома с «Адмиралом».