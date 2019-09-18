Александр Лазушин: Отношение к хоккею в Китае? Вы сами слышали, какая там посещаемость Голкипер провел один сезон в «Куньлунь Ред Стар».

Голкипер «Локомотива» Александр Лазушин, отыгравший прошлый сезон в «Куньлунь Ред Стар», рассказал об отношении к хоккею в Китае.

– Отношение... Вы и сами слышали, какая посещаемость была, – приводит «Собеседник» слова 31-летнего вратаря.

– То есть информация о 800 зрителей на недавней игре КХЛ в полуторамиллиардной стране – это правда?

– В Шанхае – да. В Пекине, когда мы переехали, были уже полные трибуны, что порадовало. Но в Шанхае я не видел, к сожалению, рекламы какой-то: мол, хоккей, приходите.

Напомним, китайский клуб проводит четвертый сезон в КХЛ. Только в первом из них команда смогла выйти в плей-офф.