Бурдасов тренируется в составе «Эдмонтона» (фото) Об этом сообщил агент Шуми Бабаев.

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Российский форвард Антон Бурдасов провел тренировку вместе с игроками «Эдмонтона». Ранее сообщалось, что 27-летний нападающий подписал пробный контракт с канадским клубом.

Последней командой хоккеиста был «Салават Юлаев». В прошлом сезоне он провел за этот клуб 52 матча и набрал 31 (19+12) очко. Ранее Бурдасов выступал за «Трактор», СКА, «Авангард» и московский ЦСКА.

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