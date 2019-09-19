«Автомобилист» одержал восьмую победу подряд Уральцы непобедимы.

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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Екатеринбурге нанес поражение «Куньлуню» – 5:4 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 1:0).

Победную шайбу на 42-й секунде дополнительного периода забросил Брукс Мэйсек. Также в этой встрече немец отметился шайбой и голевой передачей.

«Автомобилист» выиграл все восемь матчей на старте сезона. Для китайского клуба это пятое поражение.