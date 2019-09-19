«Салават» крупно уступил «Авангарду» - Советский спорт
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19 сентября 2019 19:45ХоккейКоноплев Александр

«Салават» крупно уступил «Авангарду»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Уфе проиграл «Авангарду» – 2:5 (1:2, 1:1, 0:2).

Победная шайба на счету защитника гостей Вячеслава Войнова, забросившего во второй встрече подряд.

«Авангард» с 11 очками занимает второе место на Востоке КХЛ. «Салават» – пятый с девятью баллами.

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