«Сочи» вырвал победу в матче с «Торпедо», ЦСКА обыграл «Адмирал»

«Ак Барс» дома обыграл «Нефтехимик» – 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). Дублем в этом матче отметился Джастин Азеведо.
«Сочи» на своем льду переиграл «Торпедо» – 5:4 (1:0, 3:1, 1:3). Победную шайбу за 96 секунд до конца забросил Артем Томилин.
В Москве ЦСКА забросил четыре безответных шайбы «Адмиралу» – 0:0, 3:0, 1:0. Максим Мамин набрал в этой встрече три (2+1) очка.
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