«Витязь» одержал волевую победу над «Локомотивом» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле уступил «Витязю» – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1).

Загрузка... Хозяева вели 2:0 – забросили Антон Ландер (15:24) и Павел Кудрявцев (22:46). Но ко второму перерыву гости сравняли счет – Миро Аалтонен (35:34) и Якуб Ержабек (37:00), а в третьем периоде Святослав Гребенщиков установил окончательный результат. «Витязь» с 14 очками возглавляет Западную конференцию КХЛ.