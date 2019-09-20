«Витязь» одержал волевую победу над «Локомотивом» - Советский спорт
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20 сентября 2019 21:25ХоккейКоноплев Александр

«Витязь» одержал волевую победу над «Локомотивом»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле уступил «Витязю» – 2:3 (1:0, 1:2, 0:1).

Хозяева вели 2:0 – забросили Антон Ландер (15:24) и Павел Кудрявцев (22:46). Но ко второму перерыву гости сравняли счет – Миро Аалтонен (35:34) и Якуб Ержабек (37:00), а в третьем периоде Святослав Гребенщиков установил окончательный результат.

«Витязь» с 14 очками возглавляет Западную конференцию КХЛ.

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