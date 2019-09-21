Юрис Савицкис – о Жердеве: Надо давать людям шанс – снова и снова - Советский спорт
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21 сентября 2019 01:20ХоккейКоноплев Александр

Юрис Савицкис – о Жердеве: Надо давать людям шанс – снова и снова

Председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис не жалеет, что клуб подписывал контракт со скандальным форвардом Николаем Жердевым.

В сезоне-2017/18 нападающий провел за рижан 18 матчей, в которых набрал пять (3+2) очков.

– Я бы не хотел комментировать все события вокруг Николая. Но думаю, что риск – хорошее дело. Поэтому не надо жалеть – надо рисковать. И давать людям шанс – снова и снова.

– Потеряли деньги на расторжении контракта?

– А что делать? Риск всегда стоит денег. Так что не жалею о подписании Жердева, – приводят слова Савицкиса «Известия».

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