Юрис Савицкис – о Жердеве: Надо давать людям шанс – снова и снова

В сезоне-2017/18 нападающий провел за рижан 18 матчей, в которых набрал пять (3+2) очков.
– Я бы не хотел комментировать все события вокруг Николая. Но думаю, что риск – хорошее дело. Поэтому не надо жалеть – надо рисковать. И давать людям шанс – снова и снова.
– Потеряли деньги на расторжении контракта?
– А что делать? Риск всегда стоит денег. Так что не жалею о подписании Жердева, – приводят слова Савицкиса «Известия».
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