Тренер «Эдмонтона»: Бурдасов меня заинтриговал Тренер «Эдмонтона» Оуэн Типпетт поделился мнением об первом матче за «Ойлерз» нападающего Антона Бурдасова.

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- Он меня заинтриговал. Учитывая, что он практически даже не тренировался и был брошен в игру после разговоров, то он смотрелся хорошо. Он очень много бросает. Как только он получает шайбу, сразу следует бросок, - приводит слова Типпетта официальный сайт НХЛ.

Добавим, что Бурдасов в своем дебютном матче за «Эдмонтон» против «Калгари» (6:2) провел на площадке 13 минут 35 секунд, нанес три броска по воротам и применил два силовых приема.