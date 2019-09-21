Тренер «Эдмонтона»: Бурдасов меня заинтриговал - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 сентября 2019 10:10Хоккей

Тренер «Эдмонтона»: Бурдасов меня заинтриговал

Тренер «Эдмонтона» Оуэн Типпетт поделился мнением об первом матче за «Ойлерз» нападающего Антона Бурдасова.

- Он меня заинтриговал. Учитывая, что он практически даже не тренировался и был брошен в игру после разговоров, то он смотрелся хорошо. Он очень много бросает. Как только он получает шайбу, сразу следует бросок, - приводит слова Типпетта официальный сайт НХЛ.

Добавим, что Бурдасов в своем дебютном матче за «Эдмонтон» против «Калгари» (6:2) провел на площадке 13 минут 35 секунд, нанес три броска по воротам и применил два силовых приема.

Нурмагомедов проведет следующий бой с Фергюсоном… и победит Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, но в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз. 12.09.2019 17:30 ММА Волохов Юрий
Еще по теме:
Боец UFC Сергей Хандожко – об отказе в канадской визе: Мы подали документы вовремя Дана Уайт: Если Макгрегор не будет драться 14 декабря, то вернется в начале следующего года Вице-президент ACA Асланбек Бадаев: Война в «клетке» ожидает зрителей боя Исмаилов – Фролов
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий
Еще по теме:
Боец UFC Сергей Хандожко – об отказе в канадской визе: Мы подали документы вовремя Дана Уайт: Если Макгрегор не будет драться 14 декабря, то вернется в начале следующего года Вице-президент ACA Асланбек Бадаев: Война в «клетке» ожидает зрителей боя Исмаилов – Фролов
Лайне будет бастовать в СКА? Обозреватель «Советского спорта» – о свободных агентах в НХЛ. 18.09.2019 17:48 Хоккей Славин Виталий
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий
Тарасова подхватила «вирус Медведевой»? Лучшая пара России провалилась в США На турнире в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неудачно исполнили произвольную программу и остались вторыми после американцев. 21.09.2019 10:02 Фигурное катание Тигай Лев
Игнорировать генеральную олимпийскую репетицию – преступно. Виталий Славин – о Кубке мира После того как НХЛ и профсоюз игроков продлили трудовое коллективное соглашение до 2022 года, для проведения очередного Кубка мира не осталось никаких препятствий. 19.09.2019 17:00 Хоккей Славин Виталий
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Валерий Гладилин: В «Спартаке» не все в порядке. Почему не играл капитан? Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белые не продемонстрировали никакой командной игры в матче 10-го тура РПЛ против «Уфы» (0:1). 20.09.2019 21:00 Футбол Усачев Владислав
Новости
10:16 Хоккей Майк Бэбкок: Михеев все еще привыкает к размерам площадки
10:14 Хоккей Мэттьюз сравнил Михеева с Дацюком
10:10 Хоккей Тренер «Эдмонтона»: Бурдасов меня заинтриговал
09:56 Хоккей Джон Купер: Сегодня Волков был нацелен на бросок
09:31 Теннис Павлюченкова обыграла Дои и вышла в полуфинал турнира в Осаке
09:25 Бокс Сергей Ковалев – Усику: Желаю тебе, брат, удачного дебюта в супертяжелом весе
09:07 Футбол Усэйн Болт: Как сторонник «Манчестер Юнайтед» я бы проголосовал за Роналду
08:57 Теннис Осака переиграла Путинцеву и вышла в полуфинал турнира в Японии
08:31 Хоккей Дэвид Куинн: Сегодня Панарину намного лучше, беспокоиться не о чем
08:25 Хоккей Джирарди завершил карьеру после 13 сезонов в НХЛ
08:15 Хоккей Дубль Кучерова помог «Тампа-Бэй» переиграть «Нэшвилл»
02:00 Футбол Ринат Дасаев: Мне больно за «Спартак»
01:50 Футбол Вячеслав Караваев: На голландском ТВ обсуждают комментарии Слуцкого
01:40 Футбол Василий Кикнадзе: В сборной Миранчукам пока не удается полностью раскрыть свой потенциал
01:30 Футбол Хачанов подарил Дзюбе теннисную ракетку
01:20 Хоккей Юрис Савицкис – о Жердеве: Надо давать людям шанс – снова и снова
01:10 В РУСАДА опровергли обвинения Зеппельта
01:00 Футбол Григорий Иванов: Я всегда выступаю за Парфенова
00:40 Футбол Дмитрий Селюк: Семак хотел выпустить Кокорина в матче с «Бенфикой»? Не смешите
00:28 Футбол Бывший тренер «Алании»: Азар – не локомотив, а вагон
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика