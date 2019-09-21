Тренер «Эдмонтона»: Бурдасов меня заинтриговал

- Он меня заинтриговал. Учитывая, что он практически даже не тренировался и был брошен в игру после разговоров, то он смотрелся хорошо. Он очень много бросает. Как только он получает шайбу, сразу следует бросок, - приводит слова Типпетта официальный сайт НХЛ.
Добавим, что Бурдасов в своем дебютном матче за «Эдмонтон» против «Калгари» (6:2) провел на площадке 13 минут 35 секунд, нанес три броска по воротам и применил два силовых приема.
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