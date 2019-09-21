«Спартак» нанес «Автомобилисту» первое поражение в сезоне Завершились два матча регулярного чемпионата КХЛ.

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В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Спартаку» — 2:4 (1:1, 1:3, 0:0). Три (1+2) очка в этой встрече набрал защитник гостей Максим Гончаров.

«Салават Юлаев» в Уфе справился с «Нефтехимиком» – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Шайбы на счету Линуса Умарка (41:42) и Максима Майорова (44:01).

«Салават» занимает второе место в турнирной таблице Востока КХЛ, отставая от «Автомобилиста» на пять очков.