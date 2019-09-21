«Металлург» дома уступил «Ак Барсу» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Магнитогорске проиграл «Ак Барсу» – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).

У победителей отличились Микаэль Викстранд (21:26) и Патрис Кормье (43:30). Единственную шайбу в составе проигравших забросил Андрей Локтионов (3:04).

Для «Металлурга» это поражение стало седьмым в девяти матчах. «Ак Барс» победил в шести встречах из семи.