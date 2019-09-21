Московское «Динамо» обыграло рижское В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве победило одноклубников из Риги – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

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Две шайбы в этой встрече забросил Андре Петерссон. У Вадима Шипачева – три голевых передачи.

Теперь у москвичей пять побед в девяти матчах, а у рижан – пять поражений в восьми турах.