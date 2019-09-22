Тодд Рирден: Мне понравилась игра Самсонова Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден поделился мнением об игре российского голкипера команды Ильи Самсонова в предсезонном матче против «Каролины» (3:2).

- Мне понравилась его игра. Матч был для вратаря тяжелым. Во втором периоде он сделал важнейшие сэйвы, да и вообще играл уверенно и заметно. В конце соперник сократил отставание, давил, но он оставался спокоен, - цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче с «Харрикейнз» Самсонов отразил 13 из 15 бросков.