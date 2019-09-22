Род Бриндамор: Откровенно говоря, в матче с «Вашингтоном» мы играли паршиво Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал поражение в предсезонном матче с «Вашингтоном» (2:3).

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- Откровенно говоря, сегодня мы играли паршиво. Мне даже неважен счет. Просто мы играли не так, как всю неделю тренировались, - цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» 4 октября на своем льду сыграет против «Монреаля».