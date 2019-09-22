Род Бриндамор: Откровенно говоря, в матче с «Вашингтоном» мы играли паршиво

- Откровенно говоря, сегодня мы играли паршиво. Мне даже неважен счет. Просто мы играли не так, как всю неделю тренировались, - цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» 4 октября на своем льду сыграет против «Монреаля».
Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай Выиграет ли Евсеев у «Спартака»? Главные интриги 10-го тура «Советский спорт» выделил главные интриги 10-го тура РПЛ. 20.09.2019 10:00 Футбол Безъязычный Алексей Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай Снова вместе, снова рядом. Оба отсидевших оказались де юре вне футбола Вслед за Кокориным вне футбола в пятницу оказался еще и Мамаев. Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко поясняет, что происходит. 20.09.2019 22:00 Футбол Яременко Николай Рамиз Мамедов: Как не было игры у «Спартака», так и нет Бывший защитник «Спартака» Рамиз Мамедов считает, что красно-белые не продемонстрировали никакой командной игры в матче 10-го тура РПЛ против «Уфы» (0:1). 21.09.2019 11:40 Футбол Усачев Владислав Лайне будет бастовать в СКА? Обозреватель «Советского спорта» – о свободных агентах в НХЛ. 18.09.2019 17:48 Хоккей Славин Виталий Евгений Ловчев: Кононов не справился с работой в «Спартаке» Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев после поражения «Спартака» от «Уфы» (0:1) в 10-м туре РПЛ заявил, что Олег Кононов не справляется с работой главного тренера в московском клубе. 21.09.2019 14:00 Футбол Усачев Владислав На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан