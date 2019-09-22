КХЛ дисквалифицировала Акользина на два матча

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста «Барыса» Павла Акользина по п.1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар соперника коленом»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте лиги.
Отметим, что также на два матча дисквалифицирован защитник «Трактора» Виталий Меньшиков.
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