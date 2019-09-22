КХЛ дисквалифицировала Акользина на два матча Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал форварда «Барыса» Павла Акользина.

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«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста «Барыса» Павла Акользина по п.1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар соперника коленом»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте лиги.

Отметим, что также на два матча дисквалифицирован защитник «Трактора» Виталий Меньшиков.