КХЛ дисквалифицировала Акользина на два матча - Советский спорт
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22 сентября 2019 11:27Хоккей

КХЛ дисквалифицировала Акользина на два матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал форварда «Барыса» Павла Акользина.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста «Барыса» Павла Акользина по п.1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар соперника коленом»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте лиги.

Отметим, что также на два матча дисквалифицирован защитник «Трактора» Виталий Меньшиков.

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