«Витязь» обыграл СКА на выезде - Советский спорт
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22 сентября 2019 19:25ХоккейКоноплев Александр

«Витязь» обыграл СКА на выезде

Воспитанники «Северстали» забросили четыре шайбы.

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на своем льду уступил «Витязю» – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2).

В составе проигравших дубль оформил Дмитрий Кагарлицкий (21:27 и 52:35). У победителей отличились Александр Семин (16:28), Павел Чернов (30:15), Евгений Монс (44:49) и Алексей Макеев (58:09).

«Витязь» проиграл только в одном матче из девяти. Подольчане лидируют на Западе КХЛ. Второе место у СКА – у петербуржцев на четыре очка меньше.

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