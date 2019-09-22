«Витязь» обыграл СКА на выезде Воспитанники «Северстали» забросили четыре шайбы.

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на своем льду уступил «Витязю» – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2).

В составе проигравших дубль оформил Дмитрий Кагарлицкий (21:27 и 52:35). У победителей отличились Александр Семин (16:28), Павел Чернов (30:15), Евгений Монс (44:49) и Алексей Макеев (58:09).

«Витязь» проиграл только в одном матче из девяти. Подольчане лидируют на Западе КХЛ. Второе место у СКА – у петербуржцев на четыре очка меньше.