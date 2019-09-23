Семенов побил рекорд «Авангарда» - Советский спорт
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23 сентября 2019 01:17ХоккейКоноплев Александр

Семенов побил рекорд «Авангарда»

Незаменимые в Омске есть.

Матч «Авангард» – «Куньлунь» (5:2) стала для 24-летнего нападающего Кирилла Семенова 151-й подряд в регулярных чемпионатах КХЛ. Его серия началась 21 ноября 2015 года.

Семенов установил клубный рекорд, который ранее принадлежал Никите Пивцакину. Защитник отыграл 150 встреч подряд в регулярке с 2012 по 2015 год.

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