Семенов побил рекорд «Авангарда» Незаменимые в Омске есть.

Матч «Авангард» – «Куньлунь» (5:2) стала для 24-летнего нападающего Кирилла Семенова 151-й подряд в регулярных чемпионатах КХЛ. Его серия началась 21 ноября 2015 года.

Семенов установил клубный рекорд, который ранее принадлежал Никите Пивцакину. Защитник отыграл 150 встреч подряд в регулярке с 2012 по 2015 год.