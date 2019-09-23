Мельничук, Ержабек и Семин признаны лучшими игроками недели в КХЛ Лучшим новичком стал Галимов.

КХЛ определила лучших игроков третьей недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем стал Алексей Мельничук из СКА. 21-летний голкипер помог команде одержать две победы в трех гостевых матчах, обе – «на ноль». В третьей игре он вышел на замену и также не пропустил ни одной шайбы. Таким образом, Мельничук отразил 100 процентов бросков, его сухая серия на данный момент составляет 137 минут 47 секунд.

Лучшим защитником назван Якуб Ержабек из «Витязя». 28-летний чех выиграл с командой все три матча, в том числе два – в гостях, и набрал в них 4 (3+1) очка, добился показателя полезности «+2» и заблокировал шесть бросков.

Лучшим форвардом выбран Александр Семин из «Витязя». 35-летний нападающий набрал 6 (2+4) очков в трех матчах, нанес девять бросков и заблокировал три броска соперника. Семин занимает третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Всего на его счету 11 (5+6) очков.

Лучшим новичком признан форвард «Ак Барса» Артем Галимов. 20-летний нападающий победил с командой во всех трех матчах. В игре с «Северсталью» Галимов забросил свою первую шайбу в КХЛ. В среднем за матч он проводил на льду 14 минут 44 секунды, отметившись семью бросками по воротам.