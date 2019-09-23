Мельничук, Ержабек и Семин признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ определила лучших игроков третьей недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.
Лучшим вратарем стал Алексей Мельничук из СКА. 21-летний голкипер помог команде одержать две победы в трех гостевых матчах, обе – «на ноль». В третьей игре он вышел на замену и также не пропустил ни одной шайбы. Таким образом, Мельничук отразил 100 процентов бросков, его сухая серия на данный момент составляет 137 минут 47 секунд.
Лучшим защитником назван Якуб Ержабек из «Витязя». 28-летний чех выиграл с командой все три матча, в том числе два – в гостях, и набрал в них 4 (3+1) очка, добился показателя полезности «+2» и заблокировал шесть бросков.
Лучшим форвардом выбран Александр Семин из «Витязя». 35-летний нападающий набрал 6 (2+4) очков в трех матчах, нанес девять бросков и заблокировал три броска соперника. Семин занимает третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Всего на его счету 11 (5+6) очков.
Лучшим новичком признан форвард «Ак Барса» Артем Галимов. 20-летний нападающий победил с командой во всех трех матчах. В игре с «Северсталью» Галимов забросил свою первую шайбу в КХЛ. В среднем за матч он проводил на льду 14 минут 44 секунды, отметившись семью бросками по воротам.
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Гусев повторил в Ньюарке трюк Пхенчхана Обыграв в четверг в Нью-Йорке новую команду Артемия Панарина (4:3), «Нью-Джерси» в уик-энд на домашнем льду еще раз поверг «Рейнджерс» (4:2), а затем огорчил и «Айлендерс» – 4:3. 22.09.2019 17:15 Хоккей Славин Виталий Армия Питера наткнулась на еж. Как СКА проиграл «Витязю» Двадцать матчей подряд «Витязь» не мог одолеть СКА в Санкт-Петербурге. 22.09.2019 19:45 Хоккей Домрачев Владислав Мясо разной степени сырости. Обзор турниров прошедшего уик-энда Стартовал «взрослый» сезон-2019/20. О турнирах с участием звезд женского катания мы уже рассказывали, теперь речь пойдет о других событиях минувших выходных. 16.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай