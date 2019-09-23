«Трактор» дома уступил «Нефтехимику» «Нефтехимик» уже восьмой.

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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Челябинске проиграл «Нефтехимику» – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).

У победителей отличились Мэтт Уайт (14:10) и Александр Брынцев (49:54). Единственную шайбу в составе проигравших забросил Андрей Попов (24:17).

«Нефтехимик» поднялся в зону плей-офф Восточной конференции КХЛ.