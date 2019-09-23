«Северсталь» одержала вторую победу в сезоне В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» на своем льду обыграла рижское «Динамо» – 6:1 (1:0, 2:0, 3:1).

Дубль в этой встрече оформил форвард череповчан Ансель Галимов. Единственную шайбу у проигравших провел Лаурис Дарзиньш.

«Северсталь» одержала вторую победу в сезоне, поднявшись на десятое место на Западе КХЛ.

«Динамо» потерпело шестое поражение и теперь занимает последнее место в конференции.