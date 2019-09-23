«Йокерит» обыграл «Локомотив» в Ярославле Ярославцы потерпели пятое поражение в сезоне.

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» на своем льду уступил «Йокериту» – 1:4 (0:3, 1:0, 0:1).

Победную шайбу на 11-й минуте забросил Стив Мозес.

«Йокерит» набрал семь очков и поднялся на девятое место турнирной таблицы Запада КХЛ. «Локомотив» опустился на 11-ю строчку.