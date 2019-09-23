ЦСКА по буллитам обыграл СКА в армейском дерби Матч посетили 12 150 человек.

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В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге проиграл ЦСКА в серии буллитов – 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 061).

Дублем в составе гостей отметился Максим Шалунов (8:24 и 25:31). У хозяев две шайбы забросил Владимир Ткачев (10:46 и 34:55).

В овертайме СКА перебросал соперника – 4:1, но не забил.

Решающий буллит реализовал форвард гостей Линден Вей.

ЦСКА с 15 очками занимает третье место на Западе КХЛ, СКА с 13 очками – второй за счет лидерства в своем дивизионе.