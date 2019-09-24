Константин Окулов – о матче со СКА: Веселая игра получилась - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 сентября 2019 09:34ХоккейЛипкин Антон

Константин Окулов – о матче со СКА: Веселая игра получилась

ЦСКА победил СКА в серии буллитов.

Форвард ЦСКА Константин Окулов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:2 Б) в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.

«Веселая игра получилась – и голы забили, и буллиты болельщики посмотрели, и меньшинство ребята хорошо отыграли в овертайме, – приводит слова 24-летнего игрока официальный сайт лиги. – Хорошая победа – интересная и для команды, и для болельщиков».

Отметим, что Окулов поучаствовал в обеих шайбах ЦСКА в основное время. Теперь на его счету 7 (2+5) очков в девяти матчах сезона.

ЦСКА во второй раз в нынешнем регулярном чемпионате обыграл СКА в гостях. С 15 очками действующие обладатели Кубка Гагарина занимают третье место в Западной конференции, отставая на одно очко от лидера сезона «Витязя».

40 секунд «Спартака» и рекорд Доуса. Выходные в КХЛ в цифрах «Советский спорт» рассказывает о матчах выходных через цифры и статистику. 22.09.2019 17:30 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
Владимир Ткачев: «Пять на три» в концовке надо, конечно, было реализовывать Константин Окулов – о матче со СКА: Веселая игра получилась Михаил Григоренко – о матче против СКА: За удаления в концовке партнеров не ругали. Такое бывает
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Армейцы к дерби №2 готовы. Самые интересные события хоккейного четверга в КХЛ Большой хоккейный четверг подарил болельщикам немало интересного, но только не сенсации. Удивила, пожалуй, победа в Уфе обескровленного травмами «Авангарда» и девять голов в Екатеринбурге. 19.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
«Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова установила два мировых рекорда на турнире в Словакии Камила Валиева: Я не воспринимаю четверные прыжки заоблачными Татьяна Тарасова: У Загитовой – лучший тренер в мире
Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге Даниил Медведев завоевал третий титул в сезоне и шестой за карьеру. В финале в Санкт-Петербурге он разгромил хорвата Борну Чорича – 6:3, 6:1. 22.09.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Гусев станет звездой, Гавриков – защитником топ-6. «Новые русские» в НХЛ «Советский спорт» оценивает перспективы русских игроков, которые проведут свой первый сезон за океаном. 23.09.2019 17:00 Хоккей Костяев Иван
Александр Егоров: Кому-то надо пресс подкачать, чтобы пузо не торчало Глава департамента судейства и инспектирования РФС по традиции прокомментировал работу коллег в десятом туре премьер-лиги. 23.09.2019 15:30 Футбол Григорьевская Юлия
Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда Наряду с мировыми рекордами Александры Трусовой на минувшей неделе хватало и других событий. Не столь громких, но весьма интересных. 23.09.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Тарасова подхватила «вирус Медведевой»? Лучшая пара России провалилась в США На турнире в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неудачно исполнили произвольную программу и остались вторыми после американцев. 21.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Владимир Пономарев: ЦСКА и «Краснодар» показали некачественную игру Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2) отметил у армейцев прогресс при игре в обороне. 22.09.2019 22:00 Футбол Усачев Владислав
Новости Все новости: Хоккей
09:40 Хоккей Владимир Ткачев: «Пять на три» в концовке надо, конечно, было реализовывать
09:34 Хоккей Константин Окулов – о матче со СКА: Веселая игра получилась
09:27 Футбол Марсело: Были те, кто не хотел видеть игроков «Реала» в команде года, но мы всегда в нее попадаем
09:15 Теннис Кузнецова победила Су-Вэй Се и вышла в третий круг в Ухане
07:47 Футбол Виргил ван Дейк: Месси – великолепный футболист, возможно, лучший на все времена
06:52 Футбол Сантуш не включил Месси и ван Дейка в тройку лучших игроков года
01:57 Волейбол Туомас Саммелвуо: Хочу поздравить словенцев, они провели отличный матч
01:46 Хоккей Алексей Кудашов – о матче с ЦСКА: В концовке были моменты, надо было использовать
01:31 Футбол Ван Дейк опередил Роналду, Неймар не вошел в топ-10. Итоги голосования по выбору игрока года
01:14 Волейбол Генсек ВФВ – после вылета с чемпионата Европы: Сборная России задачу не выполнила
01:03 Футбол Лионель Месси: Индивидуальные награды для меня – второстепенная вещь
00:53 Футбол Криштиану Роналду: Невозможно достичь всего (фото)
00:36 Волейбол Сборная России проиграла Словении в 1/4 финала чемпионата Европы
00:17 ММА Даниэль Кормье: Следующий поединок – последний, и это должен быть Миочич
23:57 Футбол Черчесов и Дзюба разошлись во мнении по выбору игрока года
23:41 Хоккей Михаил Григоренко – о матче против СКА: За удаления в концовке партнеров не ругали. Такое бывает
23:32 Футбол Эллис – тренер года в женском футболе, Рапино – лучшая футболистка. Обе из сборной США
23:19 Футбол Неймар не вошел в команду года по версии ФИФА
23:07 Футбол Месси опередил Роналду и выиграл приз лучшего футболиста года
22:54 Футбол Бьелса, а также игроки «Лидса» получили приз от ФИФА за честную игру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика