Константин Окулов – о матче со СКА: Веселая игра получилась

Форвард ЦСКА Константин Окулов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:2 Б) в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге.
«Веселая игра получилась – и голы забили, и буллиты болельщики посмотрели, и меньшинство ребята хорошо отыграли в овертайме, – приводит слова 24-летнего игрока официальный сайт лиги. – Хорошая победа – интересная и для команды, и для болельщиков».
Отметим, что Окулов поучаствовал в обеих шайбах ЦСКА в основное время. Теперь на его счету 7 (2+5) очков в девяти матчах сезона.
ЦСКА во второй раз в нынешнем регулярном чемпионате обыграл СКА в гостях. С 15 очками действующие обладатели Кубка Гагарина занимают третье место в Западной конференции, отставая на одно очко от лидера сезона «Витязя».
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