Мэт Робинсон: Надеюсь, Калинин и Марченко оплатят мне поход в ресторан ЦСКА не пропустил от СКА при игре «три на пять» и одержал победу по буллитам.

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Защитник ЦСКА Мэт Робинсон после матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:2 Б) в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге высказался об игре «три на пять» в овертайме.

«СКА получил большинство «пять на три», в такие моменты, особенно в концовке игры и в овертайме, надо жертвовать собой, играть отчаянно, заставлять соперника терять шайбу, выводить ее из своей зоны, – приводит слова 33-летнего канадца официальный сайт лиги. – (Илья) Сорокин сыграл изумительно, вратарь – наш лучший игрок меньшинства.

Надеюсь, удалившиеся (Сергей) Калинин и (Алексей) Марченко теперь оплатят мне поход в ресторан. От бесплатного ужина я не откажусь».

Напомним, в конце третьего периода игроки ЦСКА Сергей Калинин и Алексей Марченко были удалены с разницей в пять секунд, но гостям удалось не пропустить, а в серии буллитов вырвать победу.