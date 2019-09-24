«Сан-Хосе» отправил пять российских игроков в лагерь клуба АХЛ, еще одного – в юниорскую лигу Чехович, Иванюженков, Кныжов, Косоренков, Летунов и Котков завершили тренировки в лагере «акул».

«Сан-Хосе» сократил количество игроков, которые готовятся к сезону в тренировочном лагере команды, сообщает официальный сайт клуба. Среди тех, кто завершили тренировки с «акулами», – шесть российских игроков.

Защитник Николай Кныжов, а также форварды Иван Чехович, Артем Иванюженков, Иван Косоренков и Максим Летунов теперь будут тренироваться с фарм-клубом – «Сан-Хосе Барракуда» из АХЛ. А нападающий Владислав Котков возвращается в свой клуб из юниорской лиги (QMJHL) – «Шикутими Сагенинс».

Таким образом, в составе «Сан-Хосе» продолжают готовиться к сезону защитник Артемий Князев и форвард Данил Юртайкин.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 2 октября.